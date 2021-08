Iscrizioni aperte per il soggiorno marino con l’Aipa

La vacanza si terrà dall’11 al 21 settembre

Iscrizioni entro il 25 agosto

LECCO – Soggiorno marino a Giulianova in Abruzzo. E’ quanto propone il direttivo dell’Aipa Lecco con una vacanza dall’11 al 21 settembre in hotel a tre stelle con ingresso libero al nuovo centro benessere.

La quota di partecipazione è di 51 euro al giorno con pensione completa in camera doppia. Il costo del trasferimento in pullman è di 130 euro. Il termine ultimo per la prenotazione è il 25 agosto. Per informazioni è possibile contattare il 335 350738, 348 2847664 oppure 328 8254814.