Lario Reti Holding: attivato il nuovo servizio di pagamento PagoPA

Attivato il pagamento delle bollette anche tramite PagoPa

Un nuovo servizio erogato da Lario Reti Holding ai propri clienti

LECCO – Concluso il processo di attivazione del servizio PagoPA, tramite cui i clienti di Lario Reti Holding potranno pagare la bolletta idrica in modo semplice, sicuro e trasparente.

Grazie a PagoPA e al bollettino presente in ogni bolletta si possono effettuare pagamenti

attraverso i canali fisici di banche ed altri Prestatori di Servizi di Pagamento, come le agenzie della banca tramite gli sportelli ATM (abilitati dalle banche), nei punti vendita Lottomatica, Mooney, Banca 5, tabaccherie o benzinai.

Inoltre, è possibile effettuare il pagamento in modalità online tramite il portale segnalato in

bolletta, con l’app io.it o tramite l’home banking, scansionando il QR-code o compilando

con codice CBILL e codice Avviso. In alternativa è possibile pagare la bolletta idrica anche

presso gli Uffici Postali, scansionando il Data-Matrix o tramite app BancoPosta, con

scansione o form.