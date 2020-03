Lario Reti Holding: sportelli aperti ma privilegiate telefono e mail

LECCO – In relazione all’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus/Covid-19 e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, Lario Reti Holding invita la gentile clientela a prediligere i canali telefonici ed e-mail per entrare in contatto con l’azienda:

Numero verde servizio clienti: 800 08 55 88

E-mail: utenze.acqua@larioreti.it

Gli sportelli rimangono aperti con i consueti orari; sono vietati gli assembramenti all’interno e all’esterno degli uffici: gli accessi saranno regolati sul posto.