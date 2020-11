Lavori in SS36, chiusure notturne. L’avviso di Anas

LECCO – Proseguono i lavori di ammodernamento degli impianti segnaletici lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in provincia di Lecco. Nelle notti di lunedi 30 novembre e 1° dicembre verrà effettuato il restringimento di carreggiata in direzione Milano dal km 56,300 al km 56,800 dalle ore 21 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Inoltre nella notte del 2 dicembre la statale verrà chiusa al traffico dalle ore 1.00 alle ore 3.00 in due fasi della durata non superiore di 10 minuti ciascuna, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di smontaggio delle travi dei portali segnaletici da rimuovere.

In direzione Sondrio, invece, verrà effettuato il restringimento di carreggiata dal km 55,750 al km 57,680 il 2 e 3 dicembre, nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Nelle notti del 3 e 4 dicembre verranno effettuate due chiusure della durata di 10 minuti ciascuna dalle ore 1.00 alle ore 3.00, per effettuare la rimozione delle travi degli impianti segnaletici.

Durante le chiusure verrà sempre garantito il transito dei veicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.