Lavori sul ponte S. Michele, chiusura notturna il 10 dicembre

PADERNO/CALUSCO – Chiusura totale al transito sulla provinciale 54 in corrispondenza del Ponte San Michele in orario notturno (tra le 00:00 e le 04:30), martedì 10

dicembre. Il blocco totale della circolazione è richiesto al fine di poter eseguire lavori per il ripristino cancellata d’ingresso del ponte S. Michele sul fiume Adda tra i comuni di

Paderno d’Adda in Provincia di Lecco e Calusco d’Adda in Provincia di Bergamo.