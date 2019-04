LECCO – Pubblicata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, la procedura aperta per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo luglio 2019 – giugno 2024 prevede anche la chiusura dello sportello bancario attualmente attivo nella sede comunale di piazza Diaz, angolo piazza Lega Lombarda, a partire dal 1° luglio.

La procedura è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Lecco a questo collegamento

Le modalità con le quali il servizio di tesoreria comunale continuerà ad essere esercitato verrano rese note al termine della procedura di gara in corso.

La scadenza per presentare le offerte è fissata per le 23.30 di martedì 7 maggio, mentre la procedura di aggiudicazione inizierà con la prima seduta pubblica, indetta per lunedì 13 maggio 2019 alle 10, presso la sede municipale di piazza Diaz.