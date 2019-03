LECCO – Venerdì 5 aprile alle 21 all’Auditorium Casa dell’Economia di via Tonale a Lecco si terrà il “Concerto per violino e pianoforte” organizzato nell’ambito della rassegna “Il Percorso della Memoria” e che propone esecuzioni tratte dal tema di Schindler’s List, la colonna sonora scritta da John Williams per il capolavoro cinematografico di Steven Spielberg dedicato alla Shoah, nonchè la Ciaccona in sol minore di Tomaso Antonio Vitali e Léopold Charlier, la Sonata per violino e pianoforte n. 5 in FA maggiore op. 24 La Primavera di Ludwig Van Beethoven, la Sonata op. 45 n. 3 di Edvard Grieg, e la Tzigane, raphsodie de Concert di Maurice Ravel.

Lo spessore dell’evento che chiude la rassegna promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con la Provincia di Lecco e la Camera di Commercio di Lecco, è amplificato dalla levatura degli artisti che di esibiranno sul palco dell’auditorium, Alessio Bidoli e Bruno Canino.

Alessio Bidoli, musicista dall’eccezionale curriculum professionale, affonda le sue radici più profonde nel nostro territorio, in Valsassina: è figlio di Domenica Regazzoni, anch’essa artista di fama e nipote di Dante Regazzoni, liutaio valsassinese tra i migliori esponenti della liuteria lombarda del ‘900, il cui laboratorio è oggi diventato parte integrante del MUSA – Museo della Liuteria all’Accademia di Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.