Lecco, iscrizioni aperte per il pranzo di Carnevale con l’Aipa

LECCO – Un pranzo di Carnevale insieme ai soci Aipa Lecco. L’appuntamento è per sabato 29 febbraio alle 12.30 a Villa dei Pini (via Valsassina 32, Lecco). E’ gradito l’abbigliamento a tema con il Carnevale in modo da rendere ancora più animata e allegra la festa. Il pranzo prevede tris di primi e di secondi, contorni, acqua, vino e caffè con chiacchiere e spumante offerti dall’Aipa. La quota di partecipazione è di 15 euro con prenotazioni da effettuare entro il 22 febbraio rivolgendosi alla sede nella hall dell’ospedale di Lecco il martedì e il venerdì dalle 9 alle 11 oppure chiamando il numero 339 6207018, 3334545070 oppure per Merate, presso la hall dell’ospedale il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 telefonando al numero 328 8254814.