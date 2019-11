Lecco, nuova sede per Lario Reti Gas

In via Amendola gli uffici amministrativi e invia Belfiore la sede operativa

LECCO – Lario Reti Gas si è trasferita saluta gli uffici di via Fiandra per trasferirsi nelle nuove sedi (sempre a Lecco) di via Amendola 4 (uffici amministrativi) e via Belfiore 32/34 (sede operativa).

Gli orari di apertura degli uffici sono i seguenti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Il nuovo numero telefonico del centralino è 0341.228701, mentre resta invariato invece il numero del Pronto Intervento: 800.550.444.

“Lario Reti Gas – in precedenza parte del gruppo Lario Reti – è una presenza radicata sul territorio, dove, attraverso una rete di distribuzione di gas metano con uno sviluppo di 811 chilometri, distribuisce oltre 170 milioni di metri cubi di gas naturale – spiegano dall’azienda – Fa parte del gruppo Acsm Agam, la società che nel luglio 2018 ha aggregato le utilities di cinque provincie lombarde, fra cui quella di Lecco”.