Lecco, sabato 5 ottobre Open Day dell’Ist. Musicale Zelioli

LECCO – Sabato 5 ottobre dalle 15 alle 18 le porte di Villa Gomes a Maggianico si aprono alla cittadinanza per l’Open Day del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”, per far conoscere l’attività formativa e musicale offerta dalla scuola.

Guidati da una pratica mappa, i partecipanti potranno esplorare l’Istituto di Lecco e conoscere gli insegnanti e le attività proposte. In ogni aula i docenti effettueranno una presentazione del proprio strumento musicale. Bambini e adulti potranno così toccare con mano chitarre, bassi, batteria, ma anche violini, violoncelli, flauto traverso, tromba, clarinetto e flauto dolce, senza dimenticare il canto lirico.

Ma l’Istituto “Zelioli” non è solo musica classica: jazz e canto moderno sono altrettanto importanti nell’offerta formativa, con insegnamenti impartiti da docenti di prestigio. Grande attenzione è dedicata inoltre alla musica antica, grazie a insegnanti esperti nel campo e alla presenza di strumenti specifici.

Fiore all’occhiello dell’Istituto è la possibilità offerta agli alunni di praticare l’attività più educativa per uno studente: fare musica insieme. Per questo sono attivi numerosi laboratori, un’orchestra classica, un gruppo di improvvisazione jazz, uno di blues, l’ensemble di flauti dolci, l’ensemble vocale e strumentale di musica antica, il coro.

In occasione dell’Open Day sarà distribuita a tutti i partecipanti un’esauriente brochure che illustra, oltre all’attività ordinaria, le numerose iniziative didattiche e le attività culturali che vengono organizzate nel corso dell’anno: seminari e masterclass, corsi di guida all’ascolto della musica, concerti, aperitivi in musica, convegni e molte altre opportunità che arricchiscono il percorso formativo degli studenti e aprono la scuola alla fruizione dell’intera cittadinanza.

“L’Open Day della scuola di musica della città di Lecco è un’occasione imperdibile per conoscere da vicino e toccare con mano la vastissima offerta culturale musicale che caratterizza l’istituto gestito dalla Fondazione Clerici di Milano – sottolinea l’assessore all’istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi. Vi invito a partecipare per conoscere gli ambienti, gli insegnati, gli strumenti e i contenuti delle variegate offerte formative, nonchè delle proposte culturali promosse e rivolte a tutte le fasce di età, a persone con conoscenze musicali e gusti differenti. Vi aspetto a Villa Gomes!”

Alle 16.30 sarà offerta a tutti gli ospiti una piccola merenda per ritrovare, con dolcezza, le energie per affrontare un viaggio nella musica. Durante l’Open Day sarà possibile chiedere informazioni e iscriversi ai corsi. La partecipazione è gratuita.