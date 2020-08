Leggere per Gioco riparte dai Piani Resinelli

PIANI RESINELLI – Leggere per Gioco, Leggere per Amore è gruppo di lettori volontari che presenta letture ad alta voce per bambini e adulti a Galbiate e sul territorio della provincia di Lecco. La prossima settimana, dopo il lungo stop legato al covid-19, tornerà a leggere davanti ai bambini.

Martedì 11 agosto alle ore 17.30 presso il centro servizi/biglietteria del parco minerario dei Piani Resinelli, il gruppo Leggere per Gioco, Leggere per Amore di Galbiate presenta “Una montagna di storie”, lettura animata dedicata ai bambini.

L’evento, che fa parte della rassegna Un’estate da vivere nel cuore delle Grigne promossa dalla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino, è a partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria a info@comunitamontana.lc.it.