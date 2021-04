Leva civica. Si ricercano due figure per Villa de’ Ponti a Calolzio

CALOLZIOCORTE – La comunità montana, tramite la Cooperativa Spazio Giovani, promuove il bando per ricercare due Leve Civiche a valere sul progetto “Leva civica regionale” da inserire alla Villa de’ Ponti/Giardino Botanico per il servizio di accoglienza, custodia e accompagnamento. L’intervento, a carattere sperimentale, permette di re-inserire in Valle San Martino un presidio continuativo alla Villa e al Giardino Botanico, e il potenziamento delle aperture di uno spazio all’aperto tutelato e protetto che, in questo particolare momento emergenziale e per la prossima estate, è a disposizione dei cittadini, delle scuole e di gruppi con attività coordinate.

Le caratteristiche del bando sono le seguenti:

Settore di impiego: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale.

Sede di Servizio: Villa de’ Ponti e Giardino Botanico – via Mazzini 15 – Calolziocorte (LC).

Durata: 6 mesi a partire dal 17 maggio 2021; impegno di 18 ore medie settimanali.

Indennità mensile: 260,00 euro.

La domanda di partecipazione deve pervenire a partire dal 07/04/2021 ed entro e non oltre le ore 14:00 del 06/05/2021. INFO: https://www.spaziogiovani.it/wp/2021/04/06/bando-leva-civica-regionale-spazio-giovani/