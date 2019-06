Lierna. “Agoni, polenta e musica” rinviata al 29 giugno

LIERNA – A causa delle previsioni meteorologiche per la giornata di sabato 22 giungo la manifestazione Agoni, polenta e musica è rinviata a sabato 29 giugno. Agoni, polenta e musica è una manifestazione nata nel 2006 a Lierna e ha avuto fin dalla prima edizione successo di pubblico.

La combinazione è ideale per una serata estiva: i piatti della tradizione, accurata scelta di vini, musica dal vivo, e le “Lucie” a far da sfondo sul lago grazie al Gruppo Manzoniano che imbarca per vedere la festa anche da un altro punto di vista e immedesimarsi per un po’ nei pescatori.

L’appuntamento è solo rimandato!