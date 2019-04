LIERNA – L’Amministrazione comunale di Lierna porta a conoscenza della cittadinanza, che a partire dall’8 al 20 aprile 2019 la Via E. Parodi dal sottopasso della ferrovia all’intersezione con Via della Vittoria, fino all’incrocio con Via L. Panizza sarà chiusa al traffico veicolare per il rifacimento della pavimentazione in porfido.

Si assicura che il transito veicolare da Via Roma verso la stazione ferroviaria rimmarà percorribile.