Lorenzo Gambetta e il libro “Jugo-Bike” a Olginate

OLGINATE – La biblioteca di Olginate, nell’ambito della rassegna I giovedì con l’autore presenta Lorenzo Gambetta “Jugo-Bike”, intervista all’autore Lorenzo Gambetta in occasione dell’uscita del suo ultimo libro Jugo-Bike (Infinito Edizioni).

Appuntamento giovedì 21 novembre (ingresso libero). Ore 20 rinfresco di benvenuto offerto dall’amministrazione comunale. Ore 20.45 Dialogo con l’autore. Per info: biblioteca Comunale Olginate – Piazza Marchesi d’Adda, 0341-681222, biblioteca@comune.olginate.lc. it. Pagina Facebook: Villa Sirtori – Biblioteca Civica di Olginate. L’evento si terrà anche in caso di pioggia.