Mandello, disponibile una nuova cartina turistica in formato tascabile

MANDELLO – Il Comune di Mandello e la Proloco hanno realizzato una nuova cartina turistica in formato tascabile del Comune di Mandello. Oltre alla piantina stradale sono inserite sia in lingua italiana che in lingua inglese informazioni utili per il turista che soggiorna in città.

Le strutture ricettive possono ritirare le cartine da distribuire ai propri ospiti presso la Biblioteca Comunale “E. Carcano” – Via Manzoni 44/3, nei seguenti giorni e orari: lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 e giovedì dalle 14 alle 18.

“Questa cartina – fanno sapere dall’assessorato al turismo – rappresenta un nuovo passo verso il rafforzamento dell’identità di Mandello quale nuova destinazione turistica, con l’attenzione a strutturare un’accoglienza sempre più attenta ai turisti di ogni nazionalità”.