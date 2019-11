Mandello, il 9 novembre il concerto degli ‘Aironi Neri’ a sostegno del Gruppo Aiuto Mesotelioma

MANDELLO – Sabato 9 novembre alle ore 21 presso il Teatro De André a Mandello del Lario si terrà un concerto benefico della Band Aironi Neri insieme a Andrea Gentileschi con ingresso gratuito .

Il concerto sarà rivolto a chi ama le canzoni dei Nomadi, ma anche per sostenere l’associazione lecchese Gruppo Aiuto Mesotelioma che in questi anni si è adoperata per la sensibilizzazione e informazione sul territorio riguardo la fibra killer chiamata amianto, sostenendo chi ha sofferto e si è ammalato e le loro famiglie che spesso si trovano sole ad affrontare la malattia. Infine in questo ultimo anno l’associazione si è messa a disposizione degli ex lavoratori per un sostegno anche legale riguardante i diritti degli esposti ed ex esposti.

Segue la locandina