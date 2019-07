Rimandato a data da destinarsi il concerto dell’associazione Scanagatta a Villa Lario

MANDELLO– Il concerto previsto a Villa Lario questo giovedì 4 luglio è rinviato a data da destinarsi. Lo fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli:

“L’associazione Scanagatta-Zucchi è impegnata, in stretto contatto con l’amministrazione comunale, nel predisporre la progettazione definitiva del restauro dell’organo originale del santuario della Beata Vergine del Fiume. L’approssimarsi di alcune scadenze relative a bandi di finanziamento non ci ha permesso di organizzare in maniera ottimale l’evento, come la location di Villa Lario merita” spiega Fasoli.

“A brevissimo, sarà completata la campagna informativa del progetto “adotta una canna”, attraverso il quale sarà possibile adottare una delle canne dell’organo, contribuendo al suo restauro e lasciando un proprio eterno ricordo su quello che sarà un unicum del panorama organistico Europeo. Ci dispiace – conclude il sindaco – ancora per chi sarebbe accorso a sostenere l’iniziativa: ci sarà sicuramente una nuova occasione.