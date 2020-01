Merate, leva civica: domande entro il 7 febbraio

MERATE – Prorogato fino al 7 febbraio il termine per fare domanda di Leva Civica nelle due posizioni presso l’asilo nido di Montevecchia e Missaglia (Cooperativa Sociale Sineresi) e l’asilo nido Maria Luisa Lomagna/asilo nido primi Passi Osnago (Cooperativa Sociale Cometa). Per entrambe le posizioni si ricerca un educatore/un’educatrice di asilo nido con titolo di studio idoneo. Le attività previste dai servizi riguardano la gestione e la cura del bambino di età dai 3 mesi ai 3 anni in autonomia. Affiancamento agli operatori nella programmazione e organizzazione delle attività ludico-didattiche. Il progetto, della durata di 7 mesi, prevede un impegno settimanale di 21 ore con un contributo mensile di 303,66 euro. L’esperienza è promossa all’interno del servizio Piazza l’Idea – lo spazio giovani 2.0, in collaborazione con l’Associazione Mosaico e il progetto Living Land. La richiesta, in cui andrà specificata eventuale preferenza dell’Ente ospitante, dovrà essere inviata via email all’indirizzo: anna.debona@retesalute.it.