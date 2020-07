Merate, rifiuti dopo le 22 il giovedì in occasione dei negozi aperti

MERATE – Esporre i rifiuti dopo le 22 per non “rovinare” la piazza in occasione dell’iniziativa dei negozi aperti al giovedì sera, lanciata dall’associazione dei commercianti La Nostra Mela e pronta al debutto giovedì 2 luglio. E’ l’invito che il sindaco Massimo Panzeri ha rivolto a tutti i residenti nel centro storico, raccomandando loro di conferire i rifiuti ( il venerdì mattina per la zona del centro è prevista la raccolta dell’umido e dell’indifferenziato) dopo le 22, ovvero una volta chiusi i negozi, eccezionalmente aperti anche di sera.