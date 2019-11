Merate, torna il mercatino di Natale della scuola materna di Pagnano

Appuntamento sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre fuori dal sagrato della chiesa di Pagnano

In vendita fiori, torte e tanti lavoretti realizzati dalle mamme (e dai papà) della scuola materna della frazione

MERATE – Fiori, torte, biglietti di auguri, addobbi natalizi e tante altri lavoretti frutto dell’ingegno, della fantasia e della creatività delle mamme (e dei papà) della scuola materna di Pagnano. E’ tutto pronto quindi per l’ormai tradizionale mercatino di Natale in programma nel prossimo fine settimana. Il banchetto sarà allestito sul sagrato della chiesa parrocchiale di Pagnano sabato 30 novembre dalle 17.30 alle 19 mentre domenica sarà possibile curiosare tra i tanti oggetti in vendita dalle 8.30 alle 11. L’intero ricavato sarà destinato alla scuola materna della frazione meratese.