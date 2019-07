MOLTENO – L’Amministrazione Comunale di Molteno organizza per venerdì 19 luglio, ore 21.00 presso la Sala Consiliare un incontro pubblico per spiegare quanto prevede il bando approvato da Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento di amianto da edifici privati.