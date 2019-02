MOLTENO – In programma il prossimo evento della Cooperativa Accoglienza e Lavoro di Molteno.

Sabato 16 marzo alle ore 19.30 presso la sede di via Aldo Moro 92 si terrà il torneo di burraco. La quota di iscrizione è di 12 euro.

“Grazie per la vostra fattiva collaborazione e generosità – scrivono dalla Cooperativa – continuate a sostenerci nelle iniziative che vi proponiamo facendoci pubblicità, offrendo oggetti o derrate alimentari per noi fondamentali per il sostentamento di queste iniziative”.