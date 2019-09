Monte Marenzo. Concorso Pedala Sereno, il 12 la premiazione

LECCO – Gli organizzatori del concorso fotografico Pedala Sereno comunicano che

la data di proclamazione dei vincitori è stata spostata a giovedì 12 settembre, ore 20.30, presso la sala civica del comune di Monte Marenzo.

“La ragione è dovuta al gran numero di fotografie pervenute e quindi la necessità della giuria di avere un tempo ragionevole per selezionare gli scatti da premiare. Resta fermo il termine ultimo del 7 settembre per il ricevimento delle fotografie. Inoltre per il giorno 12 verranno invitati solo gli autori degli scatti vincenti”.