MONTE MARENZO – Arriva la Festa della Mamma e, come di consueto, arriva l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Airc, il fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili.

“La Polisportiva (area sociale) rinnova il suo impegno per la salute delle donne, con l’Azalea siamo in piazza da più di trent’anni per contribuire affrontare e migliorare la prevenzione e la cura dei tumori femminili” ha detto il responsabile Angelo Fontana.

I volontari, domenica 12 maggio, saranno sulle gradinate del comune di Monte Marenzo dalle ore 8 fino a esaurimento delle azalee.

“In questa occasione sarà premiata con una azalea della ricerca, la signora Vanda Simoncini di 95 anni la mamma e nonna più anziana di Monte Marenzo”.