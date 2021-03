Montevecchia: lavori di potenziamento rete gas, senso unico alternato tra via Monza e via Kennedy

Il provvedimento sarà necessario da oggi, mercoledì 10 marzo fino a fine mese

Sono previsti lavori di potenziamento della rete gas

MONTEVECCHIA – Senso unico alternato in corrispondenza del cantiere che verrà allestito da oggi, mercoledì 10 marzo fino al 31 marzo, tra via Monza e via Kennedy al confine con Osnago e Missaglia. La restrizione alla carreggiata stradale riguarderà solo un breve tratto di strada e si è resa necessaria per via di lavori di potenziamento della rete del gas. La Polizia locale raccomanda l’utilizzo di percorsi stradali alternativi e un particolare rispetto della segnaletica stradale.