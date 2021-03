OLGINATE – Chiusura totale al transito della Strada Provinciale 72 nel comune di Olginate dall’intersezione con via Ca’ Romano e l’intersezione con via Don Amedeo Airoldi dalle ore 23 di venerdì 9 aprile alle ore 5 di lunedì 12 aprile per lavori da parte di RFI alla linea ferroviaria Monza-Calolziocorte in corrispondenza del cavalcavia ferroviario.