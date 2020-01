Osnago, in visita il 26 gennaio al Memoriale della Shoah

Trasferta a Milano il 26 gennaio con Progetto Osnago

L’iniziativa è promossa in occasione della Giornata della Memoria

OSNAGO – In visita al Memoriale della Shoah in stazione Centrale a Milano. A proporre l’iniziativa, in occasione della Giornata della memoria, è Progetto Osnago che ha organizzato per domenica 26 gennaio la visita al binario 21, luogo da cui fisicamente partirono dal 1943 al 1945 ebrei e perseguitati politici verso i campi di sterminio nazisti, diventato oggi luogo di memoria e di studio delle persecuzioni nazifasciste.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Osnago ed è inserita nel cartellone delle iniziative per la Giornata della Memoria.

Iscrizioni aperte

La raccolta delle iscrizioni avverrà lunedì 13 gennaio e lunedì 20 gennaio dalle 20.30 alle 22 al Centro Anziani (di fianco alla pizzeria Circolone) al piano terra del Centro Civico. Il programma della trasferta prevede il ritrovo in stazione per partenza con treno delle 11.35 (presentarsi muniti di biglietto) oppure in loco alle 12:50 (piazza Edmond J. Safra 1 – Milano, vicino alla Stazione Centrale). L’entrata al Memoriale è fissata per le 13. Costo ingresso 10 euro ( ridotto a 5 per minori e over 65). Durata della visita un’ora e mezza circa. Prenotazioni entro il 20 gennaio: Graziella Banfi 346 6741664, Tiziana Molgora 347 2913952