Paderno: anticipato l’orario estivo al centro di raccolta

PADERNO – Il Comune ha anticipato l’introduzione dell’orario estivo presso il centro di raccolta, portandolo al 1° aprile (e non dal 1° maggio come indicato sull’ecocalendario). L’orario estivo di apertura del centro di raccolta rifiuti a Paderno, è in vigore dal 1° aprile al 30 settembre con i seguenti orari: lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.