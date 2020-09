MERATE – La stagione sportiva dell’As Merate Volley è partita lunedì 14 settembre con la riapertura delle scuole nel pieno rispetto di tutti i protocolli anticovid.

“Abbiamo un buon numero di ragazzi iscritto – ha fatto sapere il consigliere Sabrina Muscio – ma la nostra, essendo una società totalmente maschile è sempre alla ricerca di nuove e giovani “promesse” a questo riguardo per tutto il mese di settembre chi volesse venire a provare potrà farlo gratuitamente”.

Diversi i canali della società dove informarsi su orari degli allenamenti e costi.

•Facebook A.S Merate Volley

•Instagram @asmeratevolley

•Sito web https://academy.meratevolley.it

oppure

•Mail meratevolley@gmail.com

Gli indirizzi delle palestre sono i seguenti:

-MONTELLO: palestra scuola elementare, via Montello a Merate

-VIGANÒ: palestra dell istituto Francesco Viganò

in via dei Lodovichi 2 a Merate.