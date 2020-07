Pandemia e crisi economica. L’incontro online organizzato dal Comune di Molteno

MOLTENO – L’Amministrazione Comunale di Molteno organizza un incontro, promosso da Matteo Bonacina, per trattare l’argomento: “La crisi economica da pandemia: a che punto siamo?” con ospite l’economista Carlo Cottarelli.

L’evento si terrà online lunedì 27 luglio 2020 alle ore 21 sulla piattaforma Google Meet al link: https://meet.google.com/eqq-fniu-ptq

La serata sarà introdotta da Matteo Bonacina, seguiranno i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Molteno.

Durante la serata si affronteranno le ricadute economiche della pandemia da COVID 19, gli effetti sulla produzione e sull’occupazione, sulle istituzioni nazionali e regionali, e le misure per riparare alle conseguenze più nefaste. Si dialogherà sulle azioni a livello di Unione Europea, al momento in fase di programmazione nel bilancio pluriennale, e su quella già intraprese per finanziare le casse integrazioni nazionali, sulle risorse disposte a favore delle piccole e medie imprese, sulla possibilità di utilizzo del Mes; sul sostegno dei sistemi e servizi sanitari nazionali e sulle iniziative della Banca Centrale Europea riguardo l’acquisto, attraverso le rispettive Banche Centrali Nazionali, dei Titoli emessi dai singoli Stati. Si parlerà delle discussioni nel Consiglio Europeo legate al Recovery Fund annunciato da Ursula Von Der Leyden, da inserire nel Bilancio 2021-2027; discussioni che vedono la contrapposizione, anche forte, sulle caratteristiche delle misure da adottare, in specie sugli aiuti a fondo perduto.

Modererà l’incontro il giornalista Alberto Mattioli. Coloro che desiderano partecipare tramite PC devono cliccare sul link: https://meet.google.com/eqq-fniu-ptq, e successivamente sul pulsante “chiedi di partecipare”. Nel caso si preferisca utilizzare tablet oppure smartphone è necessario scaricare l’App “Google Meet”, disponibile per Android: in questo caso occorre cliccare sul link, autorizzare l’esecuzione dell’App e cliccare sul pulsante “chiedi di partecipare”.

Qui la locandina dell’evento: link