PASTURO – Sarà possibile visitare lo studio della poetessa Antonia Pozzi nella sua casa di Pasturo (via A. Manzoni, 1) venerdì 14 agosto alle ore 10 e sabato 22 agosto alle ore 10. E’ necessario prenotarsi presso il comune di Pasturo (polizialocale@comune.pasturo.lc.it o 3516492466) oppure presso Casa Pozzi in via Manzoni, 1.