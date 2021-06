Per il centenario ristampato il libro sul motocarro Guzzi

VARENNA – In occasione del centenario della Moto Guzzi l’associazione culturale L. Scanagatta ha ristampato in tiratura limitata e personalizzata per l’evento “Le tre ruote d’oro, storia del motocarro Guzzi”.

“La storia del motocarro non è quella della semplice ideazione e sviluppo nel tempo di un prodotto tecnico, essendo stata caratterizzata da momenti che si sovrapposero in modo significativo a speciali circostanze storico-sociali. In altre parole, le caratteristiche del mezzo si sarebbero rivelate particolarmente adatte a specifiche situazioni presentatesi in determinati periodi, in tempo di guerra come di pace”.

Così esordisce il libro “Le tre ruote d’oro – storia del motocarro Guzzi”, curato dall’Associazione Cult. “Luigi Scanagatta” di Varenna e pubblicato nella ricorrenza del 90° anno di fondazione della “Moto Guzzi” di Mandello del Lario.

Mentre molto è stato scritto sui motocicli da strada o da corsa che in passato hanno reso l’azienda famosa nel mondo, sino a oggi l’“umile” motocarro è stato pressoché completamente trascurato. Il volume raccoglie una lunga serie di fotografie d’epoca di tutti i modelli prodotti dalla Casa lariana tra il 1928 e gli anni ’60 del secolo scorso, riportando anche le relative schede tecniche.

Destinatari non sono però soltanto i “fan” del marchio Guzzi, o più in generale gli appassionati di motociclismo. Oltre a proporsi come riscontro visivo ai ricordi dei non più giovani, l’opera – che raccoglie anche interessanti testimonianze di vita vissuta – intende far conoscere alle generazioni più recenti una macchina che ha accompagnato fattivamente le vicende dell’Italia nel corso dei decenni, in particolare svolgendo un ruolo prezioso durante la ricostruzione post-bellica del Paese.

Le tre Ruote d’Oro – Storia del motocarro Guzzi – centenario di G. e R. Brembilla, S. Carizzoni, I. Ciabarri, G. Colombo, S. Dell’Oro. 272 pagine, 384 fotografie, formato 21×23, Euro 35.