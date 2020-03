Prefettura: nuovi orari degli sportelli per l’emergenza Coronavirus

LECCO – In virtù dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 (Coronavirus) si diramano le seguenti disposizioni che saranno in vigore dal 6.3.3020 fino a nuova comunicazione, gli uffici della Prefettura saranno aperti al pubblico nei seguenti orari:

Tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12

Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 15.45

Si invita l’utenza a recarsi in Prefettura solo per:

adempimenti indifferibili;

procedimenti in scadenza;

procedimenti nell’ambito dei quali la Prefettura ha fissato una data di appuntamento.

L’ingresso presso l’Ufficio per le relazioni per il pubblico sarà consentito a una sola persona alla volta e sarà data precedenza ai casi sopra elencati.

Per richieste di informazioni o adempimenti differibili, si invita a comunicare con gli uffici attraverso i numeri telefonici o gli indirizzi di cui al seguente link:

http://www.prefettura.it/lecco/contenuti/Telefono_e_posta_elettronica-75559.htm

UFFICIO IMMIGRAZIONE

Per le procedure riguardanti i primi ingressi in Italia per motivi di lavoro o di famiglia, l’utenza è invitata a scrivere agli indirizzi mail immigrazione.pref_lecco@interno.it e pec immigrazione.preflc@pec.interno.it , indicando Paese d’origine e spostamenti dell’ultimo mese, al fine di ricevere indicazioni sugli appuntamenti da fissare.

Restano confermati gli appuntamenti già fissati dall’Ufficio Cittadinanza.