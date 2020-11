Prove di carico, ponte di Olginate chiuso il 6 dicembre

OLGINATE – Chiusura totale al transito veicolare del ponte Vittorio Emanuele III, che collega i comuni di Olginate e Calolziocorte, nella giornata di domenica 6 dicembre. La chiusura è necessaria per permettere l’effettuazione delle prove dirette di carico sulla struttura metallica.

Dalle ore 7 alle ore 18 verrà istituito il divieto di transito veicolare e l’obbligo per i pedoni di usufruire delle passerelle pedonali esclusivamente per il transito finalizzato all’attraversamento del ponte stesso. Divieto per i pedoni di fermarsi e sostare sulle passerelle per qualsiasi motivo.