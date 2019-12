“Psicologia dell’emergenza”, secondo appuntamento a Pescate

PESCATE (LC) – Secondo appuntamento con il ciclo “Psicologia dell’emergenza” che si terrà martedì 10 dicembre ore 20.45 presso la sede del CNSAS Lombardo a Pescate in via Roma, 134. I temi sono la comunicazione della bad news, comunicazione con parenti e vittime, rischi correlati alla traumatizzazione vicaria e strumenti d’intervento e prevenzione. Si parlerà di quanto sia importante l’aspetto psicologico nella complessità di un intervento.

I relatori, come negli appuntamenti precedenti che si erano tenuti a Lecco e che hanno riscosso un consenso notevole, saranno Stefania Sacchezin, Caterina Paturzo, Emilia Di Martino e Martina Manzoni, dell’Associazione per l’EDMR in Italia. L’EMDR è un metodo clinico psicoterapico, che si sta diffondendo anche in Italia; facilita il trattamento di psicopatologie e problemi legati a eventi traumatici e a esperienze emotivamente stressanti. Inizio alle 20.45, la partecipazione è libera, sono invitati tutti i soccorritori del CNSAS e le persone interessate per professione o per volontà personale. Prossimo appuntamento martedì 17 dicembre a Menaggio (CO).