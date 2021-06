“Quella baldanza ingenua”, il 9 la presentazione del libro

Il cardinale Angelo Scola alla presentazione del libro di Giulio Boscagli

Appuntamento mercoledì 9 giugno (ore 21) in Sala Ticozzi e in diretta streaming

LECCO – Ragazzi degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, ragazzi d’oggi. Tutti dentro la storia di GS. Saranno loro i protagonisti della serata di presentazione del libro “Quella baldanza ingenua. Da Gioventù Studentesca a Comunione e Liberazione: Lecco 1955-1968”, scritto da Giulio Boscagli e pubblicato presso Teka Edizioni per conto del Centro Culturale Alessandro Manzoni e della Compagna delle Opere Lecco-Sondrio.

L’appuntamento è per mercoledì 9 giugno alle ore 21 presso la Sala Ticozzi di via Ongania 4 a Lecco: all’incontro parteciperanno con modalità diverse lo stesso Boscagli, che sintetizzerà significato e contenuti dell’opera; il cardinale Angelo Scola (videocollegamento), arcivescovo emerito di Milano e presidente della GS lecchese negli anni Sessanta; madre Rosaria Spreafico (videotestimonianza), originaria di Annone e badessa del monastero Trappiste di Vitorchiano (Viterbo), pure giessina della fine anni Sessanta; infine Elena Sala, liceale diciottenne dell’attuale Gioventù Studentesca.

Coordinati da Gianluca Bezzi, presidente del Centro Culturale Manzoni, gli ospiti racconteranno della loro esperienza dentro la storia di GS e dell’incontro con una comunità cristiana capace di cambiare radicalmente la loro vita, cercando di cogliere anche il peso che quella storia ha avuto per tante generazioni di lecchesi incidendo pure sulla comunità ecclesiale oltre che sulla realtà sociale e culturale della città. Sempre nel segno di quella baldanza ingenua che Giulio Boscagli ha descritto nel suo libro dopo una puntigliosa ricerca archivistica e pubblicistica, e grazie anche ad una ricca serie di testimonianze dei protagonisti di quella vicenda. Una vicenda che non è esaurita, ma continua ancor oggi dentro l’esperienza di Comunione e Liberazione e di Gioventù Studentesca, segnate dalla guida e dal carisma dell’iniziatore don Luigi Giussani.

L’incontro in Sala Ticozzi prevede presenze limitate in rispetto delle disposizioni anti Covid: per accedere alla serata occorre dunque prenotarsi (sino ad esaurimento posti) inviando una mail a ccam.lecco@gmail.com; è comunque prevista una diretta streaming sui canali social (YouTube e Facebook) del Centro Culturale Alessandro Manzoni.

“Quella baldanza ingenua. Da Gioventù Studentesca a Comunione e Liberazione: Lecco 1955-1968” è in vendita presso le principali librerie ed edicole cittadine, ma può essere acquistato anche sul sito di Teka Edizioni e presso i maggiori store online. Mercoledì 9 sarà a disposizione anche in Sala Ticozzi.