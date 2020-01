Riprendono le consulenze gratuite in municipio: i calendari degli appuntamenti

LECCO -Ripartono con il mese di gennaio le consulenze gratuite erogate presso gli sportelli informativi attivati in municipio grazie alla collaborazione delle associazioni professionali e di volontariato in favore dei cittadini di Lecco e della sua provincia.

I servizi di informazione offerti in Comune spaziano dalle consulenze notarili, ripartite giovedì 9 gennaio e in programma ogni due settimane, che forniscono informazioni e orientamento grazie alla disponibilità dei notai del Collegio dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, alle consulenze in materia condominiale, con il primo appuntamento dell’anno in programma giovedì 16 gennaio, gestite ogni mese dai professionisti dell’ANACI della provincia di Lecco, per fornire supporto in relazione alle questioni riguardanti la gestione di spese condominiali e i contratto di locazione.

Ogni mercoledì, accessibile senza previo appuntamento, continua ad essere attivo lo sportello informativo Amianto, gestito dall’Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco, per le questioni amministrative e di prevenzione legate alla presenza di amianto, mentre riprende giovedì 23 gennaio il punto informativo sulla mediazione familiare, gestito con cadenza quindicinale dall’associazione Epeira, rivolto a coloro che si trovano in una situazione di conflitto, di coppia o in famiglia e intendono trovare una modo pacifico di affrontare e risolvere le controversie.

Continuano con frequenza quindicinaleanche anche la consulenza fornita dallo sportello per la prevenzione del sovraindebitamento, gestito da Federconsumatori e Movimento Consumatori di Lecco e in programma a partire da venerdì prossimo 24 gennaio, e quella erogata presso lo sportello Energia, a cura del servizio ambiente comunale nella sede di via Sassi 18 al primo piano, aperto il mercoledì ogni due settimane, dalle 9 alle 13, con accesso libero. Prossimo appuntamento mercoledì 22 gennaio.