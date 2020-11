Ritrovato un braccialetto alla Madonna della Rocchetta: l’appello del custode

Nel fare le pulizie dell’area verde intorno alla Rocchetta, il custode Fiorenzo Mandelli ha trovato un braccialetto

“Faccio questo appello convinto che spesso oggetti come questo hanno un profondo valore affettivo”

PADERNO – Cercasi proprietario di un braccialetto perso nella zona del Santuario della Madonna della Rocchetta a Porto d’Adda. A lanciare l’appello è il custode Fiorenzo Mandelli che, in questi giorni, effettuando un intervento di pulizia dell’area verde intorno a ritrovato il bracciale. “Mi rivolto a tutti i fedeli, ai pellegrini, ai turisti e anche ai podisti – camminatori che passano dal Santuario. Potrebbe essere di qualcuno che è passato in questa zona prima del lockdown e senza accorgersene ha perso il braccialetto. Faccio quest’appello pensando che il proprietario possa essere particolarmente legato a questo oggetto rammaricandosi di non riuscire più a trovarlo”.

Per evitare di incappare in falsi proprietari, Mandelli non rileva ora i particolari del braccialetto lasciando il compito di fornire… le generalità al presunto proprietario. “Lascio a disposizione il mio contatto telefonico e la mia mail. Se qualcuno ha perso il proprio braccialetto e pensa di aver potuto perdere qui, mi chiami fornendo indicazioni sul materiale, decori e lavorazioni del braccialetto. La mail è fiorema22@tiscali.it mentre il cellulare 338-2800822