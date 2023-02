Sant’Apollonia ad Abbadia. Corse in battello e orari del Setificio

Come raggiungere la fiera via lago e quando visitare il Museo Setificio Monti

ABBADIA – C’è attesa e fermento per la Fiera di Sant’Apollonia, che andrà questa domenica, 12 febbraio, a occupare il suolo di Abbadia. Sarà possibile in occasione della ricorrenza, tornata al suo antico splendore, raggiungere la fiera via lago in battello, usufruendo in maniera gratuita del servizio.

Accessibile durante la giornata anche il Museo Setificio Monti, aperto dalle ore 10 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, con possibilità di effettuare visite guidate al prezzo di due euro a persona.

Orari battello