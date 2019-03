LECCO – Piccola variazione nel programma eventi della Scuola Genitori 2019 promossa dal Collegio Volta.

In particolare l’evento di venerdì 15 marzo “A scuola ci vado io!” è stato spostato per motivi organizzativi a giovedì 14 marzo, sempre alle ore 20.30, presso il Teatro “Cenacolo Francescano”.

Un’altra importante novità è di interesse per i docenti. Infatti per la partecipazione ai soli incontri (non ai laboratori) è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione del CPP (certificato MIUR) con crediti formativi per 3 ore. Il certificato viene rilasciato al termine dell’incontro.