Servizio civile, con il COE 18 posti in Italia e all’estero

BARZIO – L’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE mette a bando per il 2021/2022 18 posti in Servizio Civile per l’Italia e l’estero. L’Ong, con sede a Barzio e a Milano, e progetti in diversi paesi del mondo, cerca 18 volontari per l’Italia e per l’estero in ambito educativo, culturale, di coesione sociale, di promozione dei diritti. Candidature da presentarsi esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.

Mai come quest’anno percepiamo nei giovani la voglia di attivarsi, di poter essere presenti, di rilanciarsi, di cercare esperienze concrete, di senso e di protagonismo. Il Servizio Civile Universale risponde a questo bisogno offrendo 12 mesi di coinvolgimento all’interno di enti pubblici e privati impegnati tutti nella stessa direzione, con gli obiettivi così chiaramente citati nella carta di impegno etico del SCU: “costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all’interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale”.

Per il 2021 l’Associazione COE ha le seguenti posizioni aperte: in Italia 2 posti a Barzio, 4 posti a Milano, 3 posti a Saronno. All’estero 4 i posti in Camerun, 2 in RD Congo e 3 in Guatemala. Per conoscere tutti i progetti, profili e i requisiti richiesti si rimanda alla sezione dedicata sul sito dell’Associazione: www.coeweb.org/servizio-civile-universale-2021-22/

Sono in programma i seguenti incontri online di presentazione dei progetti dell’Associazione COE: