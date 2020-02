LECCO – E’ in programma oggi, 18 febbraio, alle ore 21 presso sala Don Ticozzi (via Ongania a Lecco) una serata sulla sicurezza stradale organizzata dalla Federazione Ciclistica Italiana di Lecco e con la Fondazione Michele Scarponi. Durante la serata sarà proiettato il documentario “Gambe. La strada è di tutti” con la presenza di Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi ciclista morto in un incidente durante un allenamento. Seguirà un dibattito sulla sicurezza stradale