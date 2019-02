Serata per lo studio e la cura della leucemia mieloide

L’iniziativa a cura di Quelli che con Luca Onlus, appuntamento alle 21 all’oratorio San Giovanni di Lecco

LECCO – “Progetto Scientifico 2019 per lo studio e la cura della leucemia mieloide”. Questo il titolo della serata che si terrà questa sera, sabato 9 febbraio, presso l’Oratorio San Giovanni in via Don Invernizzi a Lecco alle ore 21.

L’iniziativa è organizzata da Lucia, Maria, Giacomo e Carlo Missaglia e dall’associazione Quelli che con Luca Onlus.

Relatrice della serata sarà la dottoressa Sarah Tettamanzi del Laboratorio Tettamanzi Monza. Con lei Ettore Biagi, Medical Director programmi di sviluppo clinico Cart pediatrico Europa e Andrea Ciccioni, presidente di Quelli che con Luca Onlus.

Entrata libera, seguirà rinfresco.