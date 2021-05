VALGREHENTINO – “Noi le mamme le festeggiamo a modo nostro… leggendo! Vi aspettiamo venerdì 14 maggio, alle 16.30, nel giardino della biblioteca per letture ad alta voce da ascoltare insieme alle mamme. In caso di maltempo le letture si svolgeranno nella sala polivalente interna. Se vuoi partecipare lascia il nominativo in biblioteca”.