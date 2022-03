Valgreghentino. Il 3 aprile camminata ornitologica

VALGREGHENTINO – “Siamo circondati da una meravigliosa biodiversità. Un nuovo sguardo sulla natura del nostro territorio ci permetterà di scoprirla!”

La biblioteca civica di Valgreghentino organizza una camminata ornitologica, accompagnati dal naturalista e ornitologo Andrea Depalma: domenica 3 aprile accompagnerà le persone in una passeggiata speciale per osservare le specie che ci circondano.

Per partecipare iscrizioni in biblioteca entro il 1 aprile – con versamento quota 8 euro. Per info e iscrizioni 0341/604079; biblioteca@comune.valgreghentino.lc.it.