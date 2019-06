VALGREGHENTINO – Da Roma a Lecco. In bicicletta. Nico Maraja è un musicante e nel 2017 ha deciso di mettersi in viaggio da Roma, la città in cui vive, a Lecco, dove invece è nato. E ha deciso di farlo in bicicletta: un viaggio che è diventato un vero e proprio tour musicale e da cui sono nati un libro e un cortometraggio.

La biblioteca di Valgreghentino ha organizzato un appuntamento per conoscere e ascoltare la sua storia mercoledì 26 giugno alle 20.45 (via Luigi Tavola, 6).