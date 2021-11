Valmadrera. Al via la rassegna UNI 3 con una novità

Dieci incontri culturali dal 17 novembre all’8 giugno 2022

VALMADRERA – L’Amministrazione comunale di Valmadrera, assessorato servizi sociali, propone all’interno della rassegna UNI 3 (università della terza età) 10 incontri culturali dal 17 novembre 2021 al 8 giugno 2022.

Negli incontri si toccheranno diversi e interessanti argomenti; i relatori della rassegna sono: Luigino Airoldi, prof. Antonio Rusconi, Vincenzo Dell’Oro, Massimo Pirovano, prof. Gianfranco Scotti, prof.ssa Alessandra Frigerio, don Egidio Casalone, prof. Eugenio Mira, prof.ssa Laura Polo d’Ambrosio, Luciano Riva.

Gli incontri si svolgeranno nei giorni di mercoledì e/o giovedì dalle 15 alle 17 presso la sala Auditorium “Mauro Panzeri” del Centro Culturale Fatebenefratelli.

“La novità di questa edizione – spiegano dall’assessorato – consiste in tre uscite sul territorio cominciando con la visita al museo Etnografico della Brianza di Galbiate (9 febbraio), segue la visita al Polittico di San Giorgio nell’omonima chiesa di Annone Brianza (18 maggio) e infine l’uscita facoltativa a Pescarenico da ‘Ceko’ per gustare i piatti di pesce del nostro lago e visitare i luoghi caratteristici accompagnati da chi ha vissuto per molti anni l’arte della pesca (8 giugno)”.

Oggi, mercoledì 17 novembre è salito inc attedra Luigino Airoldi, che ha presentato il libro “Zingarando”, la storia incredibile che lo ha visto protagonista. L’alpinista lecchese, Ragno di Lecco, dopo essersi perso su una grande montagna dell’Alaska riesce a sopravvivere in condizioni spaventose.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita ed è obbligatorio indossare la mascherina e saranno effettuati controllo di temperatura, green pass e sanificazione mani.

“Un ringraziamento particolare da parte – concludono dall’assessorato ai servizi sociali – va a Rita Bosisio, alle volontarie Carmen, Rita e Maria dell’associazione ‘Il tempo di dare’ che effettueranno all’ingresso il controllo Green pass e a Gianni Magistris per la preziosa collaborazione”.