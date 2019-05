Tempo di lettura: 1 minuto

VALMADRERA – Per consentire i lavori di rinnovo tubazione acqua è stata disposta la chiusura al traffico veicolare a tratti in via Concordia a Valmadrera, a partire dal civico numero 21 sino all’intersezione con via della Pace dal giorno lunedì 13 maggio dalle ore 8 fino ad ultimazione dei lavori.