VALMADRERA – Lario Reti Holding, in accordo con il Comune di Valmadrera, informa i cittadini che da lunedì 17 febbraio fino a metà marzo circa avranno luogo i lavori di sostituzione e potenziamento della rete acquedotto in Via Manzoni, tra il civico 14 ed il civico 13. I lavori comporteranno inoltre il rifacimento degli allacciamenti alla rete per i civici 8, 10, 13, 14, 21, 25, 33, 35, 41.